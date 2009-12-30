Ситуація на дорогах України (по областях)

У Вінницькій області в зв’язку зі складними погодними умовами (снігові замети та ожеледиця) тимчасово закрито рух транспортних засобів на окремих автодорогах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Укравтодору, зокрема, закрито рух на ділянці а/д Р-31 Бердичів - Хмільник - до а/д М-12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам’янка від 57 км (примикання автодороги Т-06-10 Любар – Хмільник – Нова Ушиця) до км 81+863 (автодорога М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка).

Об’їзд вказаної ділянки буде здійснюватись через м. Хмільник по а/д Т-06-10 Любар – Хмільник – Нова Ушиця до а/д М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка.

Також закрито рух на ділянці а/д Т-02-14 від а/д М-12 – Біликівці до а/д М-21Житомир – Могилів-Подільський (с. Сьомаки Жмеринського району).

Об’їзд здійснюватиметься через м. Вінниця по а/д М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка та а/д М-21 Житомир – Могилів-Подільський.

Про відкриття руху буде повідомлено додатково, додали в Укравтодорі.

Також у повідомленні зазначається, що покриття на а/д як державного, так і місцевого значення в більшості областей – мокре, лише в Чернігівській та Житомирській областях на а/д державного значення засніжене. Дороги місцевого значення в Київській, Чернігівській, Львівській, Хмельницькій та Тернопільській областях – засніжені, в Житомирській області місцями сніговий накат. Проїзд забезпечено, лише по Київській області на а/д місцевого значення - ускладнений.