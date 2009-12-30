У «Борисполі» літак рейсом з Італії викотився за посадкову смугу

Учора о 23.38 в аеропорту «Бориспіль» літак А-320 авіакомпанії «Wizzair Ukraine» під час пробігу після посадки викотився на узбіччя злітно-посадкової смуги з розворотом на 180 градусів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України.

На борту літака знаходилось 6 членів екіпажу та 154 пасажирів. Ніхто не постраждав.

В результаті події пошкоджено вентиляторні ступені обох двигунів літака, що здійснював рейс за маршрутом Тревізо (Італія) - Бориспіль.

За дорученням першого заступника міністра транспорту та зв’язку України Василя ШЕВЧЕНКА створено комісію Державіаадміністрації, яка має провести розслідування цього інциденту.

Як повідомляв УНІАН, «Бориспіль» був закритий увечері 28 грудня через сильний снігопад. До обіду вчорашнього дня там очищали від снігу злітно-посадкову смугу, після чого почалася реєстрація на рейси. Сьогодні аеропорт «Бориспіль» знову закрито - до 12.00 з технічних причин.