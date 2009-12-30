Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,00 грн./дол., що на 0,6% дорожче порівняно з 29 грудня, продають – по 8,05 грн./дол., на 0,7% дорожче.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,96-8,02 грн./дол., з продажу – в межах 8,03-8,10 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,7%, порівняно з 29 грудня, і сьогодні становить 11,50 грн./євро, продажу – на 0,4% – до 11,62 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,40-11,52 грн./євро, з продажу – в межах 11,55-11,67 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 29 грудня не змінився і становить в середньому 0,2604 грн./рубль, продажу – знизився на 0,8% – до 0,2689 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2621 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2670-0,2710 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,99 грн./дол., що на 0,5% дорожче, ніж вчора, продажу – 8,07 грн./дол., на 0,8% дорожче.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,96-8,02 грн./дол., з продажу – в межах 8,06-8,10 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,5%, порівняно з 29 грудня, і сьогодні становить 11,48 грн./євро, продажу – на 0,6% – до 11,65 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,40-11,51 грн./євро, з продажу – в межах 11,55-11,69 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 29 грудня знизився на 0,2% і сьогодні становить 0,2589 грн./рубль, продажу – на 0,8% – до 0,2696 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2621 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2670-0,2720 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,975/7,9995 грн., євро – 11,40/11,60 грн., рубль – 0,2610/0,2710 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,96/8,05 грн., євро – 11,35/11,70 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,98/8,06 грн., євро – 11,40/11,70 грн., рубль – 0,2580/0,2680 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 30 грудня, становить: гривні до долара США – 7,9685, до євро – 11,500936, до російського рубля – 0,26696.