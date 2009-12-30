Долар на міжбанку пішов у ріст

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань – 8,0215/8,0375 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися – 0,2658/0,2668 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вниз – 11,4940/11,5220 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,4337/1,4339 дол./євро (вівторок - 1,4425/1,4427 дол./євро).

У вівторок, 29 грудня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9650 грн./дол.