Міліція спростовує повідомлення про заворушення пасажирів у «Борисполі»

Міліція спростовує повідомлення про «масові заворушення» пасажирів у міжнародному аеропорту «Бориспіль», які нібито виникли через затримки у русі літаків.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України з посиланням на начальника Головного управління МВС України в Київській області Віталій ЯЛОВЕНКО.

За його словами, сьогодні робота лінійного відділу внутрішніх справ, що обслуговує міжнародний аеропорт «Бориспіль», проходила в штатному режимі.

«Дійсно, у зв’язку з несприятливими погодними умовами, пов’язаними з сильним снігопадом, відбувалося затримання рейсів, - повідомив В.ЯЛОВЕНКО. – Після того як опади припинилися, рейси літаків було поновлено. Однак учора ввечері через потужний боковий вітер та обледеніння злітно-посадочної смуги виникла надзвичайна ситуація під час посадки літака, що прямував з Ізраїлю. Після того як лайнер приземлився та рухався обледенілою смугою, він зійшов з твердого покриття, і зупинився за межами зони приземлення. Внаслідок цього інциденту потерпілих не було, а літак не зазнав технічних ушкоджень. Проте адміністрацією було зупинено експлуатацію злітно-посадочної смуги та вжито додаткових заходів щодо ліквідації обледеніння», - сказав В.ЯЛОВЕНКО.

За його словами, розчистка покриття тривала до середини дня 30 грудня. За цей час у зоні вильоту зібралося до 600 осіб. Деякі пасажири, звичайно, обурювалися такою затримкою в розкладі авіаперевезень, проте ніхто з них не порушував громадський порядок.

«Можу підтвердити, що були телефонні скарги в різні інстанції та редакції засобів масової інформації для того, щоб спонукати адміністрацію до відновлення рейсів, - зазначив В.ЯЛОВЕНКО. – Однак в інформації, оприлюдненій деякими російськими ЗМІ, м’яко кажучи, згущені фарби. Адже насправді не було порушень громадського порядку з боку пасажирів та потреби міліції їх припиняти».

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби Міністерства транспорту і зв’язку України, у зв’язку зі складними метеорологічними умовами, які призвели до тимчасової зупинки в роботі міжнародного аеропорту «Бориспіль», було зміщено графік прильоту та вильоту повітряних суден. Зокрема, виникли значні затримки з вильотами літаків.

На даний час робота аеропорту «Бориспіль» поступово стабілізується.

Сьогодні з моменту відкриття повітряного руху в аеропорту – з 11.40 до 18.00 службами аеропорту забезпечено 45 вильотів літаків та здійснено 35 посадок.

Станом на 18.00 в накопичувачах аеропорту знаходиться незначна кількість пасажирів, запізнення рейсів яких не перевищує п’яти годин. Водночас через зміни у графіку аероруху в терміналах очікування на реєстрацію перебуває значна кількість пасажирів.

Затримка чартерних рейсів так само зумовлена зсувом графіку.

Очікується, що до 7.00 31 грудня аеропорт «Бориспіль» функціонуватиме в штатному режимі: всі вильоти та посадки здійснюватимуться відповідно до розкладу.