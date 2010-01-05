У Болгарії вбитий відомий журналіст, який писав про злочинність

Відомий в Болгарії репортер Борис "Бобі" Цанков, який займався журналістськими розслідуваннями, був убитий в центрі Софії, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Інцидент стався в людному кварталі болгарської столиці.

Повідомляється, що крім Цанкова постраждали його супутники: двох людей з тяжкими пораненнями госпіталізовано.

Нападники втікли з місця події.

Два роки тому, автор книг про організовану злочинність у Болгарії Георгій Стоєв був убитий в Софії за схожих обставин.