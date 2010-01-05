У Болгарії вбитий відомий журналіст, який писав про злочинність
19:21, 05 січня 2010Суспільство
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Розстріляний у центрі Софії
Відомий в Болгарії репортер Борис "Бобі" Цанков, який займався журналістськими розслідуваннями, був убитий в центрі Софії, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Інцидент стався в людному кварталі болгарської столиці.
Повідомляється, що крім Цанкова постраждали його супутники: двох людей з тяжкими пораненнями госпіталізовано.
Нападники втікли з місця події.
Два роки тому, автор книг про організовану злочинність у Болгарії Георгій Стоєв був убитий в Софії за схожих обставин.
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