У Херсонській області чоловік захворів на сказ

В Херсонській області одна особа захворіла на сказ.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, учора до МНС надійшла інформація про те, що чоловіку 1953 року народження з села Понятовка Білозерського району, котрий 21 січня був госпіталізований до інфекційного відділення обласної лікарні, клінічно встановлений діагноз „сказ”. Хворий перебуває у тяжкому стані.

Фахівцями СЕС і ветеринарної медицини в осередку занедужання проводиться комплекс протиепізоотичних та протиепідемічних заходів.

Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС України у Херсонській області.