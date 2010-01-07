Тігіпко: треба створити запас нафти

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що в Україні треба створити запас нафти й нафтопродуктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він сказав, коментуючи дані, згідно з якими зростання цін на нафту в 2009 році у відносному вираженні досягло десятирічного максимуму. Торік році вартість цього виду палива збільшилась на 78%. Фінансово-економічна криза, геополітична нестабільність, природне вичерпання світових запасів нафти й значна частка спекулятивного капіталу на цьому ринку перетворили нафтові котирування на один із найважливіших факторів ризику для економік більшості держав, у тому числі й України.

«Ринок нафти стає дедалі непередбачуванішим. Щоб знизити ризики для економіки, Україні потрібно вибудовувати власну систему захисних заходів», - вважає С.ТІГІПКО.

«Провідні світові держави давно зрозуміли, який вплив на їхні економіки можуть мати ціни на нафту, а тому подбали про превентивні заходи, – зауважив С.ТІГІПКО. – По-перше, це нарощування власного видобутку нафти, якщо дозволяють природні умови. В України така можливість є. Нові технології допоможуть вдихнути життя в старі родовища на континентальній частині країни, майже неосвоєними залишаються шельфи Чорного і Азовського морів».

На його думку, зростанню видобутку нафти в Україні заважають непродумана ліцензійна політика влади, а також корупція і бюрократія в профільних відомствах, яка не дає можливості вибудувати взаємовигідні відносини з іноземними інвесторами.

По-друге, Україні потрібно створити запас нафти й нафтопродуктів, зазначив С.ТІГІПКО.

«Україна – найбільша європейська держава, яка споживає значний обсяг енергоресурсів. Відсутність нафтового запасу робить нас беззахисними перед загрозою скорочення поставок нафти або різких стрибків цін на неї. На жаль, влада вважає за краще вирішувати проблеми в міру того, як вони надходять, а не вести продуману економічну політику», – заявив С.ТІГІПКО.