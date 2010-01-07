ВО "Свобода" вимагає перейменувати вул. Дзержинського на вул. Бандери

Запорізька організація Всеукраїнського об`єднання "Свобода" наполягає на перейменуванні вул. Дзержинського к Запоріжжі на вул. імені Степана Бандери.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької обласної організації ВО "Свобода", звернення з ініціативою провести таке перейменування направлено меру Запоріжжя і депутатам Запорізької міськради.

Підставою для перейменування, за даними прес-служби, є те, що Ф.Дзержинській був "катом українського народу, на совісті якого мільйони замучених", а також Указ Президента від 28 березня 2007 року, яким визначено "вжити в установленому порядку заходів щодо демонтажу пам`ятників та пам`ятних знаків, присвячених особам, причетним до організації та здійснення Голодомору 1932 – 1933 років в Україні та політичних репресій, а також щодо перейменування в установленому порядку вулиць, площ, провулків, проспектів, парків та скверів у населених пунктах України, назви яких пов`язані з такими особами".