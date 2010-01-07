Працівник заводу розстріляв колег

Невідомий злочинець (ймовірно, місцевий службовець Тімоті Херндон) відкрив вогонь з автомата на машинобудівному підприємстві в штаті Міссурі, США. Як повідомляє Associated Press, принаймні одну людину вбито, поранення одержали четверо. Деякі працівники підприємства, рятуючись від нападу, мусили вибиратися на дах.

Інцидент стався близько 6:30 за місцевим часом в північній частині міста Сент-Луїс на підприємстві шведсько-швейцарської компанії ABB Group, яка працює в галузі електротехніки, енергетичного машинобудування та інформаційних технологій. Імовірно, стрілець може досі бути на підприємстві.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, які цитує Лента.ру, до периметра чималої території фабрики ABB прибули близько трьох десятків автомобілів надзвичайних служб, дії яких ускладнює сильний снігопад.