Поліпшились економічні очікування в єврозоні

У грудні 2009 року Індекс економічних очікувань (Economic Sentiment Indicator) зріс в єврозоні на 2,5 пункти порівняно з листопадом – до 91,3 пункти, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 4,1 пункти – до 92,0 пункти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, зростання індексу пояснюється, передусім, зростанням рівня довіри в сфері послуг, довіри серед споживачів, а також довіри в сфері промисловості. Водночас рівень довіри у сфері будівництва зменшився, а в роздрібній торгівлі - не змінився.