На Сумщині згоріла дерев’яна церква XIX століття

Сьогодні вночі у селі Кам’яне Лебединського району Сумської області згоріла дерев’яна Святопокровська церква (УПЦ Московського патріархату), зведена у 1870 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, о 7.15 відділенням Державної пожежної охорони МНС і чотирма місцевими пожежними командами пожежа була ліквідована. Її причина та розмір матеріальних збитків установлюються.

Жертв і постраждалих немає.

На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.