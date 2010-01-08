На Сумщині згоріла дерев’яна церква XIX століття
12:50, 08 січня 2010Суспільство
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Причину пожежі встановлюють
Сьогодні вночі у селі Кам’яне Лебединського району Сумської області згоріла дерев’яна Святопокровська церква (УПЦ Московського патріархату), зведена у 1870 році.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, о 7.15 відділенням Державної пожежної охорони МНС і чотирма місцевими пожежними командами пожежа була ліквідована. Її причина та розмір матеріальних збитків установлюються.
Жертв і постраждалих немає.
На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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