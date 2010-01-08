В Україні вшановують пам'ять Василя Симоненка

Україна згадує відомого поета та журналіста Василя Симоненка, якому нині виповнилося б 75 років, передає радіостанція "Свобода".

Цього року до ювілею письменника одним із головних подарунків його шанувальникам стане диск із архівними записами авторського виконання Василем Симоненком своїх творів.

Василь Симоненко став свого часу одним із перших речників українського «шістдесятництва». Він народився на Полтавщині, здобув журналістську освіту в Київському університеті, а працювати поїхав на Черкащину. Журналістську діяльність із літературною поєднував іще зі студентських років – попри це, за життя поета вийшла друком лише одна його збірка, «Тиша і грім».

Василь Симоненко помер у 28 років. За офіційною версією – від раку. За іншою версією, яку підтримують його сучасники, Симоненко просто «забагато знав».

У 1962 році він разом із колегами Аллою Горською та Лесем Танюком виявив місця поховання розстріляних жертв НКВС у Биківні. Про жахливу знахідку повідомили у міськраду, але замість слідства, усіх трьох почали переслідувати. Василя Симоненка навіть кілька разів жорстоко побили. Наслідком цього, упевнені друзі поета, і стала його швидка смерть.

Окрім низки заходів у рідних Симоненкові місцях, організатори обіцяють: у день народження поета його лірика зазвучить «живим» голосом – додатковим накладом видадуть диск «Лебеді материнства». До нього увійшли 17 записів авторського виконання поетом власних творів.

Член громадського комітету з підготовки та відзначення ювілею Василя Симоненка, президент Національної радіокомпанії України Віктор Набруско розповідає, що аудіо записи шукали у приватних колекціях, оскільки у державних архівах не виявилося жодного. «Симоненко був тоді заборонений. Це людина, яка абсолютно не вписувалася в рамки того часу», – додає він.

Заходи з нагоди 75-річчя Василя Симоненка триватимуть до 11 січня.

Зокрема на Полтавщині вручатимуть обласну літературно-мистецьку премію імені видатного земляка, відвідають будинок, де народився і жив поет.

У Черкасах, на будівлі редакції “Черкаський край”, де колись працював Симоненко, встановили меморіальну дошку. Про це повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови Верховної Ради України Миколи ТОМЕНКА, який бере участь у заходах. Відремонтовано сам будинок.

“Нарешті Черкащина зробила вагомий крок з популяризації відомого українського поета, і тепер усі черкащани та гості міста зможуть побачити будинок, звідки почалася журналістська діяльність В.Симоненка”, - сказав М.ТОМЕНКО. За його словами, встановлення меморіальної дошки та ремонт будинку відбулися завдяки активній участі голови обласної ради Володимира ГРЕСЯ.

11 січня у Національній філармонії України у Києві відбудеться творчий вечір пам’яті поета.