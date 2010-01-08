Китай має стати пріоритетом для України

Кандидат на пост Президенти України Сергій ТІГІПКО вважає, що Китай повинен стати одним із зовнішньополітичних пріоритетів нашої держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував інформацію про те, що за підсумками 2009 року за обсягом експорту Китай вперше випередив Німеччину, ставши найбільшим у світі експортером. На думку провідних економістів, поточного року ця тенденція збережеться. Крім того, за прогнозом МВФ, у 2010 році КНР за розміром ВВП випередить Японію і стане другою за величиною економікою світу після США.

«Інтереси української зовнішньої політики далі не можуть обмежуватися трикутником Вашингтон – Брюссель – Москва», - зауважив він.

«Перспективи української промисловості лежать у площині боротьби за китайський ринок і співпраці з китайськими компаніями. КНР – це вже не тільки «світовий складальний цех», а й великий інвестор. Постійний профіцит торговельного балансу породжує надлишок валюти, яку китайці дедалі активніше вкладають за кордоном. Не використовувати це джерело коштів для оновлення інфраструктури та виробничої бази було великою помилкою. Тим більше, що західні кредити та інвестиції навряд чи найближчими часом потечуть в Україну такою рікою, як в 2006-2008 роках», – вважає С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що за останні п`ять років керівництво країни повністю ігнорувало китайський напрям зовнішньої політики й вітчизняним компаніям доводилося самотужки боротися за цей висококонкурентний ринок.

«Пекін не виставляє політичних умов для економічної співпраці, але у традиції китайських чиновників – мати справу з тими, хто виявляє до них інтерес і повагу. П`ять років без обміну візитами на найвищому політичному рівні – це «прогалина» в українських позиціях у діалозі з КНР, яку непросто буде заповнити», – зазначив кандидат у президенти.