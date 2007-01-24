Молдова хоче свою нафту і потурити американців

Молдова проведе в 2007 р. міжнародний тендер на геологічну розвідку нафти й природного газу на своїй території. Як повідомили РБК в уряді Молдавії, рішення щодо тендеру ухвалив сьогодні кабінет міністрів. Також був створений тендерний комітет, який протягом місяця розробить матеріали тендеру (технічне завдання та інші документи) для охочих одержати концесію. Міністерство екології та природних ресурсів Молдови уповноважене укласти концесійний договір з переможцем зазначеного тендеру.

Як повідомлялося раніше, влада Молдови заявила про намір позбавити американську компанію Redeco ексклюзивного права на розробку в країні родовищ нафти і газу, яке було надано їй до 2015 р. відповідно до підписаної раніше концесійної угоди.

Як заявив президент Академії наук Молдови Георгій Дука, комісія з нагляду за виконанням угоди з Redeco встановила, що американська компанія не виконала взятих зобов`язань, застережених у підписаному документі, який надав їй ексклюзивне право на здійснення протягом 20 років розвідки і розробки родовищ нафти й газу на всій території країни. Одним з головних його пунктів було виявлення в Молдові нових родовищ газу і нафти. Зокрема, для визначення наявності в Молдові запасів вуглеводнів необхідно було провести буріння на глибині від 1 до 3 км, але Redeco не виконала цих робіт.

Redeco здійснює видобуток нафти на Валенськом родовищі на півдні Молдови. Компанія почала промисловий видобуток нафти в країні 2004 р. У 2005-му вона одержала 5,1 тис. т нафти, скоротивши обсяги видобутку проти 2004 р. на 35,9%. Вся одержана в 2005 р. нафта, а також частина нафти, одержаної в 2004 р., були перероблені на НПЗ компанії AS-Petrol в Комраті. Всього завод в 2005 р. переробив 7,5 тис. т нафти, при цьому близько 70% нафтопродуктів були експортовані до Болгарії. Redeco в 2006 р. планувала видобути в Молдавії 8-9 тис. т нафти, збільшивши її видобуток проти 2005 р. на 60-80%.

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