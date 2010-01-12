Холоди в Норвегії спричинили збої у видобутку газу на експорт

Холоди, що охопили південь Норвегії, спричинили збої у видобутку газу, призначеного на експорт. Зокрема, розробка родовища Ормен Ланге (Ormen Lange), звідки йдуть постачання газу до Великої Британії, протягом останніх трьох днів припинена. Об`єми переробки газу на комплексі Корсте (Kaarstoe), звідки газ прямує до Німеччини, скорочені, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

За заявою, зробленою компанією-оператором Ормен Ланге, виробництво тут було припинене 9 січня "через погані погодні умови". Відновлення видобутку наразі відкладене на невизначений термін".

Північно-Східна Англія, з якою переробна установка родовища зв`язана трубопроводом, щодня одержувала 70 млн. куб. м газу.

Роботу на переробному комплексі Корсте вдалося відновити за добу після початку проблем із замерзанням механізмів. Фахівці запевняють, що найближчим часом тут відновиться робота в повному обсязі, повідомляє агентство Bloomberg.