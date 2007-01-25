16 українців півроку були рабами в Росії

Прокуратура Вінницької області порушила кримінальну справу стосовно громадянина Молдови, який підозрюється в торгівлі людьми - жителями Вінницької області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в центрі громадських зв`язків УМВС у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, 39-річний молдаванин у травні 2006 року завербував 16 жителів Крижопільського та Тростянецького районів для виконання будівельних робіт у Росії. Підозрюваний також обіцяв зарплатню в Росії від 400 доларів. Вінничани віддали йому свої паспорти. Після чого, вони були нелегально вивезені на одну із ферм в Курській області (Росія), де були змушені обробити 90 га посівів цукрового буряку.

Як виявилось, підозрюваний раніше домовився із фермером про такі дії.

Після виконання вінниччанами польових робіт, фермер заплатив молдаванину 240 тис. російських рублів. Проте, підозрюваний із завербованими за виконану роботу не розрахувався, заявивши, що фермер йому не заплатив. Надалі, молдаванин змусив вінниччан працювати далі нібито для відшкодування своїх витрат із їх доставки в Росію, а також на утримання і харчування. Ті, хто відмовлялися працювати, зазнавали побиттів від спільників молдаванина.

У ЦГЗ зазначили, що частині завербованих протягом серпня-жовтня 2006 року вдалося втекти. Інші жителі Вінницької області безплатно пропрацювали більше 6 місяців у Росії та повернулися додому лише після того, як їхні родичі звернулися до правоохоронних органів.

Підозрюваний затриманий.

За даним фактом порушена кримінальна справа за статтею 149 ч.2 Кримінального кодексу України (торгівля людьми відносно групи осіб).