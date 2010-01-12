Моряки "Аріани" дадуть прес-конференцію в УНІАН

12 січня в УНІАН відбудеться прес-конференція моряків судна "Аріана" на тему: "Вісім місяців полону. Як це було". Учасники: Олександр Фют – електромеханік, Сергій Лупачов – старший помічник капітана, Олександр Лупачов – механік, Юрій Васильченко – матрос другого класу, Зоя Васильченко – матір матроса другого класу, Ганна Муругова – дружина другого механіка судна «Аріана», Світлана Фабрикант – депутат міської ради (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Початок - об 11:30.