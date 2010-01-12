Росія поступилася США лідерством на світовому газовому ринку

У 2009 році Росія поступилася США світовим лідерство у виробництві газу. Такого висновку дійшла газета "Ведомости", проаналізувавши дані російського Міненерго і US Energy Information Administration (Адміністрація енергетичної інформації США).

Згідно з офіційними даними, опублікованими Міненерго на початку січня, видобуток газу в Росії за 12 місяців скоротився на 12,4 відсотка - з 644,999 до 582,353 мільярдів кубометрів. Для порівняння, в США тільки за січень-жовтень було видобуто 620,2 мільярда кубометрів.

Утім Росія й раніше регулярно відставала від США за загальним обсягом видобутого газу, але випереджала свого конкурента з видобутку товарного газу - тобто того газу, що йде на продаж, а не закачується назад у пласт або спалюється на факелах. Точних даних щодо виробництва товарного газу за весь 2009 рік ще немає, але, найімовірніше, Росія цього разу поступиться США - дуже вже великим був обвал на російському ринку, зазначають "Ведомости". У США, навпаки, видобуток зростає, хоча й усього на 2,4 відсотка за 10 місяців.

Газові ринки Росії і США багато в чому вирізняються один від одного: США є нетто-імпортер палива, а Росія - найбільшим експортером. Утім, лідерство США в галузі може мати свій вплив і на російські газові компанії. Так, "Газпром" у найближчі роки має намір збільшити свою присутність на ринку зрідженого природного газу (ЗПГ), де сильні позиції США. Для цього, зокрема, запускаються найбільші проекти на Ямалі, Далекому Сході і в Баренцевому морі, які вимагають багатомільярдних інвестицій. Якщо США й надалі нарощуватимуть обсяги виробництва, то конкуренція на ринку ЗПГ значно збільшиться.

Крім того, дуже велика пропозиція на ринку ЗПГ робить газ дешевше, що негативно позначається на постачаннях "Газпрому" в Європу. За підсумками 2009 року експорт газу з Росії скоротився трохи більше, ніж на 10 відсотків.

За даними CIA Factbook, США посідає 5 місце в світі за обсягом доведених запасів газу. Росія за цим показником є світовим лідером.