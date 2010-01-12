На Полтавщині вже почалися проблеми з виплатами пенсій

У Полтавській області в січні несвоєчасно виплачуються пенсії. Про це на прес-конференції заявив голова Полтавської облради, голова Полтавської обласної організації Партії регіонів Олександр УДОВИЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, він заявив: «Я повинен сказати, що нинішній уряд робить все для того, щоб закрити проблему в січні і лютому місяці. Якщо подивитися на динаміку виплат, яка почалася з 4 січня, то сьогодні платять за 7-е число, а повинні платити вже за 11-е».

За словами О.УДОВИЧЕНКА, «сьогодні ми прогнозуємо ситуацію, яка посилюватиметься. Уряд не має фінансів, які можна було б запозичити Пенсійному фонду, як це робилося раніше. Цього разу, за нашими прогнозами, ситуація буде складнішою, тому що є закон про підвищені соцстандарти, є реальні виплати за грудень, які менше, ніж повинні бути згідно із законом. Тут навіть нема чого коментувати».

Голова Полтавської облради також назвав брехнею і викривленням фактів дані, наведені в листі від імені керівника Пенсійного фонду кожному пенсіонеру, де сказано, що нові соцстандарти привели до збільшення пенсій лише на 60 копійок.

«Це брехня і викривлення фактів. Але така проза життя, так працює уряд і його служби», - сказав О.УДОВИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 жовтня 2009 року ухвалила закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати в 2010 році». Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць з 1 листопада 2009 року у розмірі 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

6 листопада Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" щодо забезпечення виплати пенсій і соціальних стандартів у підвищеному розмірі, якими встановлюються механізми фінансування підвищення соціальних стандартів з 1 листопада 2009 року.

16 листопада Президент підписав закон.

5 січня 2010 р. Партія регіонів провела в усіх обласних центрах України акції протесту пенсіонерів, що вимагають від Кабінету міністрів виконати закон про підвищення соціальних стандартів. «Люди одержали пенсії в розмірах минулого року. Тим часом, мінімальна пенсія з 1 січня встановлена у розмірі 695 грн., що на 122 грн. вище, ніж грудневий її розмір», - заявив заступник голови Партії регіонів, міністр праці і соціальної політики опозиційного уряду Михайло ПАПІЄВ. При цьому, пояснив він, слід врахувати, що надбавки і підвищення до пенсій таких категорій пенсіонерів, як, наприклад, «діти війни», учасники Великої Вітчизняної війни, жертви нацистських переслідувань, донори і т.д. також встановлюються, виходячи з розміру мінімальної пенсії.

Він також повідомив, що 23 грудня 2009 року Кабінет міністрів ухвалив постанову №1375, якою розпорядився виплачувати пенсії у попередньому розмірі, тобто – без будь-якого підвищення.