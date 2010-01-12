Федеральна резервна система США на кризі зробила рекордний прибуток

Федеральна резервна система США зуміла отримати в 2009 році рекордний прибуток у розмірі 45 мільярдів доларів, повідомляє Лента.ру з посиланням на The Washington Post. До цього найкращий результат ФРС показала в 2007 році, коли їй вдалося заробити 34,6 мільярда доларів.

Цікаво, що прибуток ФРС виявився більшим, ніж очікувані чисті доходи трьох найбільших американських банків - Bank of America, Goldman Sachs і JP Morgan разом узятих. Такі значні доходи Федрезерву вдалося отримати за рахунок масового скуповування облігацій за низькими цінами, а також короткостроковими кредитами банкам США, які вони повернули з відсотками.

Всі ці кошти ФРС має повернути Міністерству фінансів США. Тим часом, високі доходи американського Центробанку показують, що лінія, взята головою ФРС Беном БЕРНАНКЕ на надактивну підтримку фінансової системи в умовах кризи, виявилася успішною.

При цьому зарплата самого Б.БЕРНАНКЕ, незважаючи на підвищення в 2010 році, залишається порівняно невеликою. Бонуси йому не передбачено, а річний оклад становитиме всього лише 199,7 тисяч доларів. Це в багато разів менше, ніж заробітки топ-менеджерів банків США.