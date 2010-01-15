Тимошенко чи Янукович, а за газ доведеться платити

Одним із головних завдань нового Президента України стане реформа енергетичного комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив колишній посол США в Україні, старший радник Центру стратегічних міжнародних досліджень США Стівен ПАЙФЕР під час відеомосту «Москва-Вашингтон».

«Одним із головних завдань майбутнього Президента Україна – чи буде це ТИМОШЕНКО, чи ЯНУКОВИЧ - це питання реформи, в першу чергу, в енергетичній сфері», - сказав С.ПАЙФЕР.

За його словами, необхідність реформування цієї галузі викликана тим, що постійно виникає питання про платоспроможність України за поставки російського газу.

При цьому С.ПАЙФЕР зазначив, що керівництво України вирішило не підвищувати ціни на газ для українських споживачів до виборів, проте це буде необхідно зробити після завершення виборчої кампанії.

За його словами, згідно з оцінками МВФ, платежі українських споживачів тільки на чверть компенсують реальні витрати держави на оплату газу.

«Якщо така ситуація продовжуватиметься і далі, це загрожує банкрутством», - сказав С.ПАЙФЕР. При цьому він підкреслив, що питання про те, як змінити схему споживання газу, стає особливо актуальним для нового керівництва України.

С.ПАЙФЕР зазначив, що існуючі контракти між Україною і РФ про закупівлю газу передбачають ринкову ціну на нього.