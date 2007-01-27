Луценко: важко голитися, коли в дзеркалі зрадник

Лідер громадянського руху „Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що його не буде в лавах Соціалістичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час прес-конференції у Тернополі він заявив, що йому дуже шкода своїх друзів, колишніх однопартійців. „Тернополяни, скажімо, добре знають Василя БОГАЧУКА (голова Тернопільського обласного осередку Соцпартії, народний депутат – УНІАН), з яким я з добрий десяток років боровся проти КУЧМИ. А завершилось тим, що він натиснув кнопку, голосуючи за призначення ШУФРИЧА міністром. Або має тепер заступника міністра внутрішніх справ, який воював з ним”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

На його думку, дуже важко жити, „постійно дивлячись в дзеркало на зрадника, коли ранком голишся”. Відтак, він заявив, що повертатися в Соцпартію жодних намірів не має.

„В ідеалі я хочу примусити демократичні сили до створення єдиного виборчого списку всіх тих, хто думає про Україну і про європейські цінності. Якщо так трапиться, я гарантую, що буду 226-м. Тому що я не сумніваюся, що, об’єднавшись, ми точно переможемо. Неважливо, хто буде в першій п’ятірці чи десятці, принципово не хочу бути в цій п’ятірці. А саме 226-м - це буде значно чесніше і правдивіше”, – поділився планами на майбутнє Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО вийшов з лав СПУ після того, як ця політична сила стала учасником антикризової коаліції.