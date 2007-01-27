У Кіровоград контрабандою ввезли ”Ferrari”

Службою боротьби з контрабандою та митної варти Кіровоградської митниці порушено кримінальну справу за фактом контрабандного ввезення автомобіля „Феррарі” вартістю щонайменше 150 тис. євро.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила головний інспектор зв’язків з громадськістю Кіровоградської митниці Світлана САМСОНОВА.

За її словами, місцевий житель ввіз на територію України новий автомобіль „Феррарі S 430” червоного кольору, вказавши його вартість у сумі 130 тис. дол. США. Однак митників зацікавив той факт, що вказана модель автомобіля не згадувалась у жодному з каталогів. У ході перевірки з’ясувалось, що такої моделі транспортного засобу не існує, а ввезено було „Феррарі F 430”.

Результати розслідування показали, що даний автомобіль був зареєстрований у Німеччині в 2005 році, тому на момент перетину кордону не міг бути новим, як заявив громадянин, а вже був у використанні.

„Відповідно, платежі на ввезення такого автомобіля суттєво збільшувалися”, - підкреслила С.САМСОНОВА.

Вона додала, що вартість транспортного засобу за наданими до митного контролю документами була нижчою за фактичну. Згідно з експертизою, дана модель «Феррарі» у Німеччині коштує щонайменше 150 тисяч євро.

„Оскільки в митній декларації були вказані неправдиві відомості про автомобіль, це істотно вплинуло на розмір його оподаткування і спричинило нестачу податків і зборів більше, ніж на 200 тис. грн.”, - повідомила працівник митниці.

За її словами, наприкінці 2006 року Службою боротьби з контрабандою та митної варти Кіровоградської митниці складено протокол про порушення митних правил за ст. 352 та 355 Митного кодексу України, а за результатами отриманої експертизи порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 201 ККУ (контрабанда).