У причорноморських областях оголошене штормове попередження
18:20, 27 січня 2007Суспільство
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...і температура різко знизиться
З понеділка по середу в причорноморських областях і в Одеському регіоні, зокрема, оголошено штормове попередження.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі метеорологічних прогнозів Гідрометцентру Чорних і Азовського морів.
28-29 січня на цих територіях прогнозуються опади у вигляді снігу. Швидкість північно-західного вітру досягатиме 15-20 м/с. Температура повітря в ніч на неділю різко знизиться і може досягти 8 градусів морозу, а в ніч на понеділок – до 15 градусів.
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