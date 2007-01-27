У причорноморських областях оголошене штормове попередження

З понеділка по середу в причорноморських областях і в Одеському регіоні, зокрема, оголошено штормове попередження.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі метеорологічних прогнозів Гідрометцентру Чорних і Азовського морів.

28-29 січня на цих територіях прогнозуються опади у вигляді снігу. Швидкість північно-західного вітру досягатиме 15-20 м/с. Температура повітря в ніч на неділю різко знизиться і може досягти 8 градусів морозу, а в ніч на понеділок – до 15 градусів.