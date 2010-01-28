У Чернігові відвідувач нічного клубу погрожував міліціонерам пістолетом, повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС у Чернігівській області.

Вночі до наряду патрульної служби міліції звернулися по допомогу охоронці одного з нічних клубів. Вони повідомили, що в одного з відвідувачів з-під одягу виглядає рукоятка пістолета. Коли патрульні підійшли до чоловіка і попросили пред’явити документи, той відреагував неадекватно – витягнув пістолет і з погрозами направив його на міліціонерів. Працівники патрульної служби зреагували миттєво, скрутивши руку відвідувача і відібравши у нього зброю.

На місце пригоди одразу була направлена слідчо-оперативна група. У 27-річного жителя Чернігова було вилучено травматичний пістолет, документів на який в нього не було. За висновком медичного огляду, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Від будь-яких пояснень своїх дій він відмовився.

Зібрані матеріали направлено до прокуратури Чернігова для проведення подальшої перевірки.