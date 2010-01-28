На міжбанку долар ледве втримався на позначці 8

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0610/8,0770 грн./дол., до 12:00 ціни впали до 8,0230/8,0345 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні досягли низу – 8,0010/8,0080 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2656/0,2662 грн./рубль, а до 12:00 ціни знизилися до 0,2646/0,2653 грн./рубль. До закриття ціни концентрувалися в діапазоні 0,2649/0,2652 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль піднявся й становив 30,36 рублів за долар (+0,08).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3935/1,4050 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,3110/11,3360 грн./євро, до 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вниз – 11,2445/11,2605 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли мінімуму – 11,2075/11,2230 грн./євро.