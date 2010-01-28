У Луганській області 19 офіційних мільйонерів

У Луганській області за минулий рік 19 громадян задекларували дохід, що перевищує 1 млн. грн.

Про це сьогодні у ході брифінгу повідомила начальник відділу адміністрування податку з фізичних осіб ДПА України у Луганській області Лідія ТЮПА.

За її словами, громадянами-міліонерами у 2009 році сплачено до бюджету податку понад 3,3 млн. грн. В основному, ці доходи були отримані за рахунок інвестиційної діяльності, продажу нерухомого майна (жилого і нежилого фонду), у тому числі - у Києві. Частина громадян одержали доходи - понад мільйон гривень у вигляді заробітної плати, інших винагород за виконані роботи.

За підсумками декларування за 2009 р. у місцеві бюджети Луганської області від громадян отримано 10,4 млн. грн.

Правом на податковий кредит в 2009 році скористалися 10 832 громадян, які подали декларації на одержання податкового кредиту для відшкодування витрат на навчання, житлову іпотеку. З бюджету їм повернуто більш як 4 млн. грн.