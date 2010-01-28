Партія регіонів дала шанс Черновецькому

«Питання щодо дострокових виборів Київського міського голови та Київради не виноситься на розгляд парламенту через позицію Партії регіонів», - розповів у кулуарах Верховної Ради голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, за його словами, регіонали дали Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ шанс проявити свою готовність підтримувати, в тому числі адміністративно, Віктора ЯНУКОВИЧА під час другого туру виборів Президента України.

«Вони його підвісили на гачок, і остаточно визначать свою позицію вже після другого туру, коли буде видно результати голосування у Києві», - вважає голова Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони.

На його переконання, оцінювати діяльність столичного мера та його команди Партія регіонів буде не з позиції мільйонів киян, а «за прихильністю до конкретного політичного тіла».

«Для мене такий критерій не значимий. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його команду, яка дискредитувала себе під час зимових снігопадів, потрібно замінити. Я готовий проголосувати за відповідне рішення, щойно це питання буде винесене на розгляд парламенту», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у ВР зареєстровано два законопроекти щодо призначення дострокових виборів у столиці.