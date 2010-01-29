Львів: будуть гроші - буде стадіон

Голова Львівської обласної державної адміністрації Микола КМІТЬ не розуміє, чому директор турніру УЕФА Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ робить заяви щодо проблем з будівництвом стадіону у Львові.

Про це губернатор заявив в ексклюзивному коментарі ІА «Новий міст».

«Стадіон у Львові збудують. Це я говорю з повною упевненістю. Якщо у Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО, до речі львів`янина, є якісь претензії щодо будівництва стадіону, він мав би приїхати сюди і провести відповідні наради. Фінансування стадіону відкрите, стадіон будуємо. Я не знаю, про які проблеми говорить директор турніру УЕФА Євро-2012 в Україні – ми дотримуємося всіх графіків», – розповів М.КМІТЬ.

На його думку, стадіон у Львові можуть не встигнути збудувати лише в тому разі, якщо держава припинить фінансувати будівництво.

«Так, Донецьк і Харків випереджають Львів – там стадіони вже збудовані. Проте, якщо держава не припинить фінансувати будівництво в Львові, ми теж встигнемо добудувати. Якщо не фінансуватиме – не побудуємо. І хоча Донецьк будував без державних грошей, проте держава повернула гроші за будівництво Харкову. Я не розумію, чому М.ЛУБКІВСЬКИЙ зробив таку заяву», – пояснив губернатор Львівської області.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня директор турніру УЕФА Євро-2012 в Україні М.ЛУБКІВСЬКИЙ заявив, що проекти спорудження стадіонів до Євро-2012 у Києві і Львові можуть знову “повернутися до зони високого ризику”, якщо їх фінансування не стане системним і безперебійним.

За словами М.ЛУБКІВСЬКОГО, у контексті підготовки країни до фіналу континентальної першості зараз найбільше занепокоєння викликають часті затримки з фінансуванням проектів. За його словами, на сьогодні найскладніша ситуація у Львові. Як відзначив М.ЛУБКІВСЬКИЙ, найближчими днями необхідно усунути непорозуміння між замовником і генпідрядником робіт. Інакше, на думку експертів УЕФА, львівський проект буде неможливо реалізувати своєчасно, сказав він.