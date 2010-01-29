Закрилася кінокомпанія Miramax

Американська кінокомпанія Miramax припиняє існування, повідомляє Лента.ру з посиланням на Hollywood.com. Близько 80 працівників компанії звільнені, а її офіси в Нью-Йорку і Лос-Анджелесі закриті. Що стане з шістьма останніми картинами, включаючи "Минулу ніч" (Last Night) з Кірою Найтлі, поки не відомо.

Miramax була заснована 1979 року братами Харві і Бобом Вайнштейнами, а в 1993-му куплена компанією Walt Disney. Самі Вайнштейни залишили свою кінокомпанію 2005 року і взялися за новий проект The Weinstein Company, в рамках якого, зокрема, випустили останній фільм Квентіна Тарантіно "Безславні покидьки". За деякими даними, брати-продюсери намагалися викупити компанію у Disney, але марно.

Miramax вважалася одним з основних виробників незалежного американського кіно. Зокрема, на студії вийшли "Кримінальне чтиво", "Скажені пси" та "Вбити Білла" Тарантіно, "Годинник", "Чікаго", "Закоханий Шекспір", "Холодна гора", "Авіатор", "Шоколад", "Талановитий містер Ріплі", "Старим тут не місце" та інші.