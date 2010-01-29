ДП «Нафтогазмережі» створило 22 регіональні філіали

Дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України» - «Нафтогазмережі» створило 22 регіональні філіали. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива і енергетики України.

У повідомленні наголошується, що, зокрема, філіали компанії відкриті у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях і в Криму.

При цьому у повідомленні зазначено, що ДП «Нафтогазмережі» звертає увагу, що з промисловими і комунально-побутовими підприємствами Кіровоградської і Херсонської областей угоди укладатимуться Миколаївським філіалом ДП «Нафтогазмережі», а з підприємствами Луганської області – з Харківським філіалом ДП.

Для спрощення процедури укладення договорів у названих (Кіровоградська, Херсонська і Луганська) областях ДП «Нафтогазмережі», спільно з місцевими органами влади, організовує роботу виїзних комісій з укладення договорів на місцях.

Також в повідомленні наголошується, що загальна чисельність працівників філіалів ДП «Нафтогазмережі» становить 8 500 осіб.

Як повідомляв УНІАН, з 1 лютого ДП «Нафтогазмережі» поставлятиме природний газ за нерегульованим тарифом промисловим підприємствам та іншим суб`єктам господарювання в Україні. Відповідне рішення ухвалене НКРЕ 28 січня 2010 року.

Поставки природного газу зазначеним категоріям споживачів здійснюватимуться підприємством на всій території України (за винятком Чернівецької і Вінницької області, на території яких ДП «Нафтогазмережі» вже реалізує газ за регульованим тарифом).

Для забезпечення природним газом за нерегульованим тарифом використовуватиметься імпортований до України природний газ. Ціна за газ для споживачів становитиме 2619,19 грн. за тис. куб. м.

Початок роботи ДП «Нафтогазмережі» з газопостачання за нерегульованим тарифом відновить фінансову дисципліну в розрахунках за спожитий бізнес-структурами газ.

Довідка УНІАН. ДП «Нафтогазмережі» – дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», створене відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільних мереж» від 10 червня 2009 року № 775.

Діяльність підприємства спрямована на забезпечення безпеки споживачів природного газу, виконання Закону України «Про трубопровідний транспорт», підвищення контролю над модернізацією газопроводів та їх ефективного використовування.