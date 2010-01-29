Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,03 грн./дол., що на 0,7% дешевше, ніж 28 січня, продають – по 8,09 грн./дол., на 0,4% дешевше. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 7,98-8,06 грн./дол., з продажу – в межах 8,08-8,12 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 1% порівняно з 28 січня і сьогодні становить 11,19 грн./євро, продажу – на 0,8% – до 11,37 грн./євро.

Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 11,07-11,25 грн./євро, продажу – в межах 11,27-11,47 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках порівняно з 28 січня знизився на 1,3% і становить у середньому 0,2576 грн./рубль, продажу – на 0,5% - до 0,2686 грн./рубль.

Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2058-0,2630 грн./рубль, продажу – в межах 0,2660-0,2730 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,03 грн./дол., що на 0,3% дешевше, ніж учора, курс продажу – 8,10 грн./дол., також на 0,3% дешевше.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 7,98-8,06 грн./дол., продажу – в межах 8,08-8,13 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва знизився на 0,9% порівняно з 28 січня і сьогодні становить 11,21/11,36 грн./євро.

Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 11,15-11,25 грн./євро, продажу – в межах 11,27-11,55 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках столиці порівняно з 28 січня знизився на 0,8% і сьогодні становить 0,2553 грн./рубль, продажу – на 0,3% – до 0,2695 грн./рубль.

Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2058-0,2630 грн./рубль, продажу – в межах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 8,07/8,12 грн., євро – 11,20/11,35 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,03/8,11 грн., євро – 11,10/11,45 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,01/8,10 грн., євро – 11,20/11,45 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 29 січня, становить: гривні до долара США – 8,0012, до євро – 11,20088, до російського рубля – 0,26352.