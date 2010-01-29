В Херсонський області вбили таксиста

В селі Плодове Новокаховського района Херсонської області невідомі вбили таксиста з м. Каховка.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МВС в області, 27 січня близько години ночі в с. Плодове, біля одного з будинків, було виявлено автомобіль «Деу-Ланос» біля якого знаходився труп 27-річного водія служби таксі з м. Каховка, мешканця з села Мала Каховка цього ж району. На тілі загиблого виявлено колото-різані рани грудної клітини та шиї.

Проводиться розслідування злочину.