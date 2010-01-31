Помер Сергій Коротков

Вранці 31 січня через зупинку серця помер відомий музичний критик, засновник харківського рок-руху Сергій Коротков, повідомляє "Сегодня". Останні три роки Сергій Олександрович боровся за життя з тяжкою недугою — раком нирки. Хвороба виявилася сильнішою, його життя обірвалося на 63 році.

Сергій Коротков був основоположником рок-журналістики: випускав самвидавський рок-н-рольний журнал, вів телепрограми, в 60-х роках співав у групі «Ідоли», в 70-х — став організатором дискотек. Прощання з Коротковим відбудеться 3 лютого. Поховають Сергія Олександровича на 2-му міському кладовищі.