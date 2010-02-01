Українські моряки в Примор'ї припинили страйк, одержавши гроші

Сім українських моряків теплохода "Sea star", які оголосили 26 січня страйк у порту Находка, у понеділок припинили акцію протесту після того, як їм повністю були ліквідовані борги із зарплати і видані авіаквитки на батьківщину за рахунок судновласника, повідомив РІА "Новости" голова Далекосхідної регіональної організації Російської профспілки моряків (“ДВРО РПСМ”) Микола Суханов.

Семеро з 13 членів екіпажа судна, всі жителі Одеси і Донецька добивалися виплати заробітної плати за чотири місяці і повернення на батьківщину. Борг по зарплаті сімом морякам становив близько 70 тисяч доларів.

"Страйкарі звернулися по допомогу до профспілки моряків, який передав їх позови до міського суду Находки. Після цього на теплоході була вилучена вся суднова документація. Ці заходи подіяли на судновласника. Минулої п`ятниці він погасив страйкуючим борги включно по 31 грудня. Проте моряки продовжили акцію протесту, вимагаючи повного погашення боргів і придбання їм квитків на батьківщину за рахунок судновласника. У понеділок страйкарі, одержавши зарплату за січень і авіаквитки, припинили страйк", - сказав співрозмовник агентства.