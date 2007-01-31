Залізничні квитки подорожчають на чверть

Міністерство транспорту і зв`язку з 1 березня ц.р. підвищує тарифи для пасажирів на проїзд у поїздах на 5%, з 1 травня - на 10%, з 1 липня - 15%, з 1 вересня - 20%, з 1 листопада - 25%.

Відповідний наказ МТЗУ від 27 січня №58 розміщено на сайті Верховної Ради. Згідно з інформацією, наведеною на сайті, наказ зареєстровано в Мін’юсті 27 січня під N 68/13335.

Як наголошується в наказі міністерства, до вартості проїзду пасажирів у пасажирських поїздах, перевезення багажу застосовується індексація в таких розмірах:

з 1 березня до 30 квітня 2007 року - 1,05;

з 1 травня до 30 червня 2007 року - 1,10;

з 1 липня до 31 серпня 2007 року - 1,15;

з 1 вересня до 31 жовтня 2007 року - 1,20;

з 1 листопад 2007 року - 1,25.

При цьому встановлено, що «в період з 1 лютого до 28 лютого 2007 року застосовуються тарифи, які діяли станом на 31 січня 2007 року».

Наказ підписано міністром транспорту і зв`язку Миколою РУДЬКОВСЬКИМ.

Як повідомляв УНІАН, тарифи на залізничні перевезення пасажирів цього року МТЗУ пропонувало підвищити вже 2 рази і обидва рази підвищення відмінялося.

З 1 січня 2007 р., згідно з раніше затвердженим міністерством графіком, тарифи на пасажирські залізничні перевезення були підвищені на 10%. Далі планувалося підвищити тарифи ще на 10% з 1 квітня і ще на 10% - з 1 липня 2007 року. Проте Кабмін доручив Мінтрансзв’язку анулювати наказ про підвищення тарифів з 1 січня на 10%, оскільки, на думку уряду, на сьогоднішній день немає передумов індексувати залізничні перевезення пасажирів.

Наказ про скасування підвищення на 10% тарифів на залізничні пасажирські перевезення Мінтрансзв’язку видав 29 грудня 2006 року. Таким чином, підвищені на 10% тарифи в поїздах діяли трохи більше тижня - з 1 січня по 9 січня

Потім Міністерство наказом від 29 грудня 2006 року (№ 1222) підвищило з 1 лютого тарифи від нині діючих на 10%, з 1 квітня – на 21% і з 1 липня 2007 року – на 33%. Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 грудня 2006 року (№ 1386/13260). В день появи інформації про підвищення МТЗУ оголосило, що підвищення тарифів на пасажирські залізничні перевезення 1 лютого не буде. У заяві Мінтрансзв’язку просило ЗМІ утриматися від “розповсюдження передчасної інформації (про підвищення тарифів - УНІАН), викликаної суто юридичними аспектами роботи міністерства».

Довідка УНІАН. З 12 червня 2006 р. тарифи на перевезення пасажирів у поїздах підвищено в середньому на 43%.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень за підсумками 2006 року очікуються на рівні 2,5 млрд. грн. За даними Мінтрансзв’язку, підвищення пасажирських тарифів «Укрзалізниці» в червні ц.р. (в середньому на 43%) дало можливість компенсувати лише 0,5 млрд. грн. збитків, решта 1,9 млрд. грн. покриватиметься за рахунок «Укрзалізниці».