УБОЗ розкрив схему дій при очікуваному замовному вбивстві

У Луганській області УБОЗ попередив вбивство на замовлення. За 2 тисячі доларів тесть хотів позбавити життя зятя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, спочатку оперативники УБОЗ УМВС України в Луганській області отримали інформацію про те, що чоловік на ім’я Євген шукає виконавців для вбивства. Подальша перевірка виявила: громадянин К. (1939 р.н.) прагнув позбутися свого зятя - приватного підприємця Б. (1969 р.н.) “Послуги” з усунення родича він оцінив у 2 тисячі доларів. Майбутніх виконавців злочину замовник відшукав серед місцевого криміналітету і навіть встиг передати задаток у розмірі тисячі гривень.

Оперативники УБОЗ запросили на бесіду потенційну жертву і запропонували схему відвернення вбивства та викриття зловмисників. Б. погодився і пообіцяв нічого не розповідати дружині та доньці, щоб не було витоку інформації.

Згідно з планом спецоперації, Б. надійно сховали, його мобільний телефон вимкнули, а автомобіль „Мерседес” вивезли до передмістя Луганська. Попередньо у салоні автомобіля зімітували сліди боротьби та крові. Потім за “02” викликали міліцію. Разом з черговою групою райвідділу на місце “злочину” приїхала і дружина Б., яка звернулася до правоохоронців з офіційною заявою про зникнення чоловіка.

Паралельно з цим тестю передали фотографії „закривавленого” зятя начебто з проломленим черепом. Отримавши ці знімки і техпаспорт на автомобіль, замовник передав “кілерам” решту грошей, після чого був затриманий працівниками УБОЗ і зізнався у скоєному.

За даними фактом прокуратура Артемівського району Луганської області порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (навмисне тяжке тілесне ушкодження), і доправила її за підслідністю до органів міліції.

Вирішується питання щодо перекваліфікації статті на навмисне вбивство, а головний фігурант справи перебуває у лікарні з інфарктом.