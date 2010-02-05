В Україні рак виліковують у 50% хворих

В Україні рак виліковують у майже 50% онкохворих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив головний онколог Міністерства охорони здоров’я України, директор Національного інституту раку Ігор ЩЕПОТІН.

Попри те, що в Україні “онкологічна ситуація не є оптимальною”, за словами гловного онколога України, вперше за останні кілька років фахівці фіксують достовірне зниження смертності від онкохвороб.

“Раніше зростання кривої захворюваності йшло паралельно зі збільшенням кривої смертності. Зараз ці криві йдуть у різних напрямках. Це означає, що ми йдемо правильним шляхом, але боротьба з раком проблема не лише медична, а й загальнодержавна”, – наголосив І.ЩЕПОТІН.

За його словами, виявлення онкології на першій-другій стадіях означає “практично повне одужання від пухлини”.

“Існує багато проблем, але основна полягає у тому, що рак має негативний, неправильний імідж. Більшість українців вважають, що рак є невиліковною хворобою. Тому йти до лікаря-онколога для багатьох означає йти за вироком і фактично кінцем життя. Ми хочемо змінити психологію українських громадян, щоб вони зрозуміли, що рак - не вирок. Він ефективно лікується”, – наголосив головний онколог України.

Найвищі показники захворюваності на рак спостерігаються у східних регіонах, повідомив він.

За його словами, це зумовлено несприятливою екологічною ситуацією у східних областях країни. “Основні причини цього те, що промисловий потенціал розташований на Сході. Висока захворюваність зумовлена в основному чинником довкілля, де живе людина. Саме тому найбільша захворюваність на онкологію у східних регіонах, на заході - найменша, майже немає”, - наголосив І.ЩЕПОТІН.

У свою чергу в коментарі УНІАН директор благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України" Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ зазначив, що у рамках проекту Фонду Ахметова "Рак виліковний” у місті Донецьк буде створено найсучасніший Центр боротьби проти раку, де будуть впроваджені кращі світові практики в діагностиці та лікуванні раку, зокрема, ПЕТ-дослідження.

“За сприяння фонду “Розвиток України” у Центрі буде сконцентровано найкращий лікувальний і діагностичний потенціал країни. Вже сьогодні у Донецьк поставлена і працює перша партія обладнання на суму понад 30 млн. грн. Це сучасні аналізатори для лабораторії, УЗД-апарати, 64-зрізовий комп`ютерний томограф. Також укладено договори на постачання обладнання для ПЕТ / КТ-центру з лабораторією з виробництва радіофармпрепаратів в Донецьку вартістю 52 млн грн.”, - повідомив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

За його словами, завершується також і розробка проектної документації ПЕТ / КТ-центру в Донецьку. “Наступний етап - державна експертиза. Ми з нетерпінням очікуємо завершення всіх проектних робіт та початку будівельних. Хочеться бачити результат. Хочеться, щоб люди якомога швидше почали отримувати допомогу”, - підкреслив директор Фонду "Розвиток України" .

Він додав, що й у Києві Фонд працює над посиленням діагностичної та лікувальної бази головного науково-дослідного і лікувально-профілактичного закладу країни, створюючи сучасний радіологічний корпус на базі Національного інституту раку.