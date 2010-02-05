Померла єдина носійка мови Бо

На Андаманських островах в Індії померла остання носійка однієї зі стародавніх мов – мови Бо, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Останні тридцять років життя 85-річна жінка на ім`я Боа залишалася єдиною носійкою мови Бо. Плем`я Бо жило на Андаманських островах близько 70 тисяч років тому.

На думку лінгвістів, це знакова подія, оскільки з її смертю припинила свою історію одна зі найдавніших мов на планеті. Культура Індії і всієї світової спільноти втратила частину своєї спадщини.