У Вінниці горить торгівельно-розважальний центр

У Вінниці горить торгово-розважальний центр «Шок».

Як передає кореспондент УНІАН, пожежа триває вже близько 1,5 години.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС України у Вінницькій області, за попередніми даними, пожежа розпочалась у приміщенні підземного паркінгу, після чого вогонь перекинувся на торговельний зал.

За словами очевидців, внаслідок пожежі постраждав сторож, який отримав опіки, та швидкою був доставлений до лікарні.

За попередніми даними, вогнем пошкоджено до 10 автомобілів, що стояли у паркінгу.

В управлінні МНС зазначили, що наразі пожежу локалізовано. В її ліквідації задіяно 10 автомобілів та 6 підрозділів оперативної пожежної служби.

Площа торговельного комплексу становить 30 тис. квадратних метрів, у ньому продаються меблі, будівельні матеріали.

ТРЦ було відкрито наприкінці минулого року.