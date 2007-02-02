Цушко довів начальника кримської міліції до відставки

Начальник Головного управління МВС України в Криму генерал-лейтенант міліції Володимир ХОМЕНКО подав рапорт про звільнення з органів внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам В.ХОМЕНКО заявив сьогодні на брифінгу в Сімферополі.

За словами В.ХОМЕНКА, сьогодні він написав рапорт про звільнення з органів внутрішніх справ на ім`я міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА. "Я сьогодні прийняв таке рішення не за власним бажанням, а тому, що я не можу працювати в таких умовах - працювати не дадуть", - підкреслив В.ХОМЕНКО.

В.ХОМЕНКО нагадав, що після пропозиції до керівників УВС, що прозвучала на колегії МВС, написати рапорт про звільнення з посади, він відмовився це зробити, оскільки не бачив "достатніх на те підстав". При цьому, як підкреслив В.ХОМЕНКО, він розумів, що в керівництві МВС "цього не пробачать" (відмову писати рапорт про відставку - УНІАН). Після чого до Криму з Києва була направлена бригада з 14-ти чоловік для перевірки діяльності кримської міліції. Як підкреслив В.ХОМЕНКО, бригада виявила лише ряд недоліків "у обліково-реєстраційній діяльності" й, у цілому, в роботі міліції Криму.

За словами В.ХОМЕНКА, керівництво МВС неодноразово висловлювало претензії до нього стосовно того, що він не виїхав на один зі злочинів, скоєний 15 грудня в Сімферополі. Разом із тим В.ХОМЕНКО підкреслив, що того дня були урочисті збори до дня міліції, в яких він брав участь. На місце злочину виїхав його перший заступник Василь ПЛАВ’ЮК у складі слідчо-оперативної групи. Сам В.ХОМЕНКО вже вранці 16 грудня провів нараду із цього приводу.

Говорячи про свою подальшу діяльність, В.ХОМЕНКО зазначив, що "він йде на пенсію, а там - як Бог дасть". При цьому він сказав, що без роботи, напевно, не залишиться. В.ХОМЕНКО не підтвердив інформацію ЗМІ, що надалі працюватиме в СБУ.