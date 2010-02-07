На дільницю, де має голосувати Янукович, прийши напівоголені дівчата
09:36, 07 лютого 2010Суспільство
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Міліція вивела порушниць
У Києві на виборчій дільниці № 20, де голосуватиме кандидат на пост Президента Віктор ЯНУКОВИЧ, кілька активісток радикального феміністичного руху оголилися по пояс.
Як передає кореспондент УНІАН, о 9-й годині ранку п’ятеро дівчат зайшли на територію виборчої дільниці, зняли одяг і почали вигукувати свої вимоги, суть яких полягала у тому, що «політики не повинні гвалтувати країну».
Наразі дівчат вивели з території виборчої дільниці працівники міліції.
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