Україна і Росія разом збудують автобани Москва-Київ і Москва-Сімферополь

Сьогодні між Державною службою автомобільних доріг України і Федеральним дорожнім агентством Міністерства транспорту РФ підписано протокол про наміри щодо розвитку автобанів Москва-Київ і Москва-Сімферополь.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з документом, сторони створюють спільну робочу групу, щоб сприяти розвитку цих магістралей, при цьому сторони регулярно обмінюватимуться пропозиціями щодо розвитку міжнародних транспортних коридорів, які проходять територіями обох країн, включаючи напрямки Москва-Сімферополь і Москва-Київ з урахуванням створення системи платних доріг.

Як відзначив міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ в коментарі журналістам, модернізація автобану Київ-Москва з боку України завершиться в 2008 році. Він також повідомив, що підписаний протокол синхронізує будівництво доріг з обох сторін.

За словами міністра, автодорога Москва-Сімферополь буде включена до планів будівництва на 2007-2008 роки. «Думаю, вдасться реалізувати (проект – УНІАН) найближчим часом», - сказав міністр.

За словами міністра транспорту Росії Ігоря ЛІВІТІНА, з російської сторони реконструкція і модернізація дороги Київ-Москва проведена до Московської області, потім пройде реконструкція до Калузької і Брянської областей і після реконструкції це буде дорога першої категорії - автобан.

Також проводитиметься реконструкція і дороги Москва-Сімферополь.

І.ЛІВІТІН не уточнив терміни завершення реконструкції з російської сторони, проте відзначив, що Росія перегляне трирічний план бюджету на дороги у бік збільшення грошей.

При цьому, за його словами, дороги поки що не розглядаються як платні, оскільки немає альтернативних. М.РУДЬКОВСЬКИЙ підтвердив слова російського колеги, заявивши: «Питання в Україні відносно того, що дорога буде платною, не розглядалося».