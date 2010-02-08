ГПУ порушила 46 кримінальних справ за фактами порушень на виборах

Генеральна прокуратура під час виборів Президента не встановила жодного порушення, яке б вплинуло на результати волевиявлення громадян.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Загалом з початку виборчого процесу до прокуратури надійшло майже 1,7 тис. звернень, з яких кожне п`яте стосується порушення порядку передвиборної агітації, кожне десяте - порушень при складанні списків виборців, кожне восьме - підкупу виборців.

За результатами розгляду 846 звернень направлено за належністю для реагування до органів внутрішніх справ, виборчих комісій, органів влади та самоврядування. Усі вони перебувають на контролі органів прокуратури.

Прокурорами порушено 46 кримінальних справ, внесено 180 документів прокурорського реагування. За іншими скаргами надано роз`яснення.

У день повторного голосування, 7 лютого, органами прокуратури розглянуто та оперативно відреаговано на понад 100 повідомлень про порушення виборчого законодавства.