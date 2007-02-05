ДТП у центрі Києва: машина заїхала у підземний пішохідний перехід
10:16, 05 лютого 2007Суспільство
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Водій та пішохід мають тілесні ушкодження
У Києві, на вулиці Червоноармійській водій автомобіля „Деу-Сенс” не впорався з керуванням, наїхав на огорожу підземного пішохідного переходу та пішохода, який знаходився поблизу. Після зіткнення автомобіль заїхав у підземний перехід.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пішохід отримали тілесні ушкодження.
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