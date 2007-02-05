ДТП у центрі Києва: машина заїхала у підземний пішохідний перехід

У Києві, на вулиці Червоноармійській водій автомобіля „Деу-Сенс” не впорався з керуванням, наїхав на огорожу підземного пішохідного переходу та пішохода, який знаходився поблизу. Після зіткнення автомобіль заїхав у підземний перехід.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пішохід отримали тілесні ушкодження.