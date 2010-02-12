Через негоду залишились без світла 234 населених пункти України

У 10 областях

11 лютого внаслідок негоди у 10 областях України було знеструмлено 234 населених пункти. Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, в Одеській знеструмлено 69 населених пунктів, у Миколаївській – 75, Херсонській – 24, Волинській – 23, Кіровоградській – 16, Тернопільській – 13, Черкаській – 5, Дніпропетровській – 4, Запорізькій – 3 і Луганській – 2. Електропостачання відновлюють бригади обленерго.

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