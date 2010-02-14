В Україні знеструмлено більше тисячі населених пунктів

В Україні на сьогодні через складні погодні умови у 12 областях знеструмлено 1041 населений пункт.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуації.

Зокрема, в Миколаївській області без електропостачання залишається 361 населений пункт, Одеській – 221, Вінницькій – 141, Кіровоградській – 139. Без світла залишаються і у Херсонській області 56 населених пунктів, Запорізькій – 44, Дніпропетровській – 32, Черкаській – 18, Тернопільській – 11, Івано-Франківській – 8, Київській – 8 і Чернівецькій – 2.

Над відновленням електрики працюють бригади обленерго.