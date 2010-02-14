Депутати ПР заблокували вхід до будівлі Центрвиборчкому

Народні депутати від Партії регіонів заблокували вхід до будівлі Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, з внутрішньої сторони будівлі ЦВК знаходяться близько 10 депутатів від ПР, які на запитання журналістів щодо блокування відповіли, що в них немає ключа.

На дверях будівлі висить металева скоба. Ззовні, біля приміщення ЦВК, знаходяться журналісти телеканалу ICTV та інформагентства УНІАН, а також один співробітник ЦВК, які не можуть потрапити до будівлі.

Як повідомляв УНІАН, зараз проходить засідання ЦВК, на якому члени Комісії зачитують дані про результати голосування у регіонах, після чого мають бути встановлені офіційні результати виборів глави держави.