Вхід до ЦВК розблоковано

Вхід до Центральної виборчої комісії розблоковано.

Як передає кореспондент УНІАН, представники міліції відчинили двері з внутрішньої сторони будівлі, де знаходиться ЦВК.

На момент, коли журналісти зайшли до приміщення, народних депутатів коло дверей уже не було.

Перед цим до депутатів спустилося багато представникі преси, як знімали зачинені двері.